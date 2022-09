Eleições 2022: 30 cidades do RN têm mais eleitores que população estimada pelo IBGE

Pelo menos trinta cidades do Rio Grande do Norte possuem mais eleitores que moradores em 2022.

O número é resultado da comparação feita pelo g1 com base na quantidade de eleitores cadastrados pelo Tribunal Superior Eleitoral e a população estimada para cada município do país, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2021.

Severiano Melo, no Alto Oeste, tem a maior diferença proporcional entre o número de votantes e o de moradores.

Segundo o TSE, a cidade tem 6.669 eleitores. Enquanto isso, o IBGE informa o número de 1.743 habitantes – número que engloba crianças, adolescentes e idosos, que não votam ou não são obrigados a votar.

Ou seja, o número de eleitores da cidade é 382,6% o número de habitantes. Em número absolutos, os 4.394 eleitores a mais representam a quarta maior diferença do país.

Em todo o país, 569 cidades brasileiras têm mais eleitores do que a estimativa de população.

Ao contrário do restante do país, onde o número de cidades com mais eleitores que habitantes aumentou, o Rio Grande do Norte manteve o mesmo número de 2020. Severiano Melo já era destaque no período.

Naquela ocasião, a prefeitura informou que o município conta com áreas de disputa territorial com vizinhos. São sítios e comunidades cujas pessoas se identificam como de Severiano Melo e são atendidas pelo município, mas nos mapas pertencem a municípios próximos, como Itaú e Apodi.

Diferença do número de eleitores em relação ao de moradores

Severiano Melo – 4.926

Tibau – 2.450

Bodó – 1.426

São Bento do Norte – 1028

Lagoa Salgada – 987

Pedra Grande – 864

Pedra Preta – 799

Triunfo Potiguar – 803

Felipe Guerra – 678

Monte das Gameleiras – 677

Barcelona – 650

Paraú – 593

Japi – 587

Rafael Godeiro – 572

João Dias – 522

Serrinha – 508

Almino Afonso -506

Lagoa de Velhos – 468

Passagem – 377

Ruy Barbosa – 372

Lajes Pintadas – 305

Jundiá – 280

Jardim de Angicos – 239

Taboleiro Grande – 193

Viçosa – 143

São Pedro – 142

Olho D’água do Borges – 137

Frutuoso Gomes – 88

Fernando Pedroza – 52

Pedro Avelino – 43