Eleições 2022: A bola da vez é Rogério Marinho

Já faz pelo menos alguns meses que o nome do Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vem sendo comentado pelos empresários, políticos e pela imprensa potiguar, como um possível postulante às eleições de 2022.

Jeitoso, articulador e determinado, Rogério se firma como uma liderança que se sobressai no RN. Aliado do governo Bolsonaro, além de ser um nome bom e forte, tem grande apelo junto ao eleitorado potiguar do que muitos outros candidatos que já estão se movimentando no tabuleiro político.

O presidente estadual do PSDB, o deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) já sinaliza apoio ao nome do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (sem partido), para o Senado Federal.

Na política, a guerra se ganha aos poucos, acumulando pequenas vitórias. Essa tática o Ministro parece entender bem, e segue acumulando apoios e alianças em vários municípios potiguares de olho nas eleições do próximo ano.

