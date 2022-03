Eleições 2022; Bolsonaro oficializa a saída de 9 ministro do governo

Nove ministros deixam os cargos nesta quinta-feira (31) durante cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, às 10h. Todos devem concorrer nas eleições deste ano.

A lei determina que integrantes do Executivo devem deixar as funções em até seis meses antes do pleito.

Os ministros saem para disputar cargos para governos de Estados, Senado e Câmara dos Deputados. A maioria será substituída por os atuas secretários-executivos.

As exonerações, todas a pedido, foram publicadas no DIário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (31).

Os ministros que anunciaram que estão se despedindo são:

Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos;

Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura;

Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência;

Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia;

Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional;

Tereza Cristina, da Agricultura;

Flávia Arruda, da Secretaria de Governo;

João Roma, da Cidadania;

Gilson Machado, do Turismo;

Braga Netto é o possível indicado para vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro, e também deve deixar o governo em breve.

O delegado Alexandre Ramagem, chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) é outro que deixou o cargo. ainda sem nomeação de substituto.

O secretário especial da Cultura, Mário Frias, também teve sua exoneração publicada no DOU desta quinta.

CNN Brasil