Eleições 2024: A difícil, mas não impossível missão do vereador Tiago de Berg para renovar o seu mandato

O vereador Tiago de Berg (SD) talvez ainda não tenha tido tempo de parar para analisar sobre seu futuro político e enxergar o cenário que se desenha para as eleições de 2024, quando a população de Guamaré voltará às urnas para eleger ou reeleger os onze vereadores e o novo prefeito.

Sem olhar para o retrovisor, o filho do empresário Berg da Farmácia, vem realizando um trabalho político do seu jeito para continuar no parlamento, mesmo sabendo que há concorrentes ao seu lado, dando passos largos, sem alarmes e atirando para acertar o mesmo alvo: a cadeira de vereador.

Tiago foi eleito na base de oposição nas eleições de 2020, poucos meses depois, ele jogou a toalha do partido e passou a fazer parte da base governista, defendendo seu novo grupo político com unhas e dentes, mesmo sem ser líder do governo na Câmara Municipal.

Feliz na nova casa, Tiago vive hoje em céu de brigadeiro, apesar de não conseguir cumprir muita coisa que ele mesmo prometeu em campanha. O vereador vem demostrando nos últimos dias que nem tudo tem sido flores ao longo de sua caminhada na vida pública.

Tiago é um politico jovem, cheio de sonhos e ousadia, um cara que tem base sólida em todo o município. Com o apoio do seu pai, da família e dos amigos, ele foi eleito na ultima eleição com o voto do povo.

Resta saber, se ele saberá daqui em diante fazer a tabuada para continuar na câmara, ou as urnas o obrigarão a voltar à escola depois das eleições para ele aprender a fazer cálculos ou pagar as aulas de matemática que levou falta.

Aqui pra gente…

A reeleição do vereador Tiago de Berg não será nada fácil, ele pode tirar muito voto e não ser reeleito, e obter menos votos e continuar na cadeira.

Além dos atuais vereadores que certamente irão disputar a reeleição, o filho de Berg, enfrentará nomes de peso no grupo da situação e da oposição, na disputa por uma vaga na casa do povo.

Tiago também terá que provar ao eleitor que acertou na escolha, quando trocou a oposição pela base do governo.

Mamãe é vidente, é dotada da faculdade de ver o passado, profetizar o futuro, conhecer o que se passa ainda que não esteja presente.

Ela me revelou qual será o futuro politico do vereador Tiago de Berg, mas me pediu segredo. Deus me livre de desobedecer a mamãe.

Nota do Blog: Oremos meus irmãos!