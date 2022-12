Eleições 2024: O cancão vai piar!

A expressão acima serve para ilustrar momentos em que as coisas de hoje em diante no cenário politico no município de Guamaré, vão arrochar, se afunilar, apertar, se complicar, se decidir, e há aqueles que irão ganhar, e outros que lamentavelmente irão perder, faz parte do jogo de xadrez.

Mamãe já tinha me dito lá atrás que o cancão iria piar nas eleições para vereador e prefeito de Guamaré nas eleições de 2024, dependendo de quem for o candidato indicado da situação e oposição.

Disse-me ainda que jamais iria me deixar ser candidato a prefeito. Confesso que fiquei triste, muito triste, mas Deus me livre desobedecer à Mamãe. O cancão é um pássaro inteligente a exemplo do corvo, seu parente próximo.

O cancão utiliza várias estratégias de sobrevivência no agressivo ambiente da caatinga, constrói seu ninho em árvores altas, com formato de uma tigela grande e forrada com folhas secas, onde cria dois a três filhotes.

Qualquer semelhança da história deste pássaro é uma mera coincidência com o atual cenário politico que se desenha para as próximas eleições, quando os grupos políticos se articulam para apresentar seus candidatos a vereadores, a prefeito e vice.

O que podemos adiantar em primeira mão é que haverá apenas dois grupos disputando o palácio Luiz Virgílio de Brito, e não três como relevam as redes socais. Se caso aparecer o terceiro candidato será em vão.

Que rufem os tambores e que soem os clarins, nas eleições de 2024 para os candidatos a vereador e prefeito o cancão vai piar!