Eleições 2024: Sandálias da humildade

Para aqueles que desejam e almejam ser candidato a vereador ou a prefeito de prefeito de Guamaré nas eleições de 2024, terá em tempo de antes calçar as sandálias da humildade.

Afinal, a soberba e o excesso de autoconfiança já fez muitas vítimas nas abertura das urnas, os exemplos na terra do ouro negro são muitos.

Uns já anunciaram a sua candidatura nas redes sociais e grupos de whatsapp, outros estão esperando o momento oportuno, mas que já trabalham nos bastidores como pré-candidatos a uma vaga na casa do povo ou como chefe do executivo.

Todos nós sabemos que o poder é passageiro, e os possíveis candidatos precisam ter essa consciência para corrigir os erros em tempo.

Precisam somar e multiplicar, ao invés de dividir ou excluir, construir pontes, reconhecer que sozinho ninguém chega a lugar algum.

É também necessário cada um passar pelo período probatório, sem esquecer que o patrão é povo, este é quem decide e não um grupo politico ou uma liderança sozinha.

Nessa eleição que se aproxima e que promete ser bem disputado, nenhum candidato será melhor do que os demais, pois não existe absolutamente nada nesse mundo que faça um politico ser superior a outro.

O político que vive se achando um super-homem, imbatível, é porque está mais perdido do que cego em tiroteio.

Está de fato distante do eco das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, e das vozes das ruas, da realidade nua e crua, ouvindo só os bajuladores o que lhe agrada, e isto não é bom.

A população está ansiosa para ouvir qual o discurso de cada candidato a vereador e a prefeito, para logo após fazer juízo de valor. Nunca esqueçam que quando você não é visto pelas suas qualidades, sempre será para maioria apenas uma opção.

Portanto, em tempo, não custa nada calçar as sandálias da humildade, se dispor de qualquer vaidade, se quiser ter de fato êxito nas próximas eleições que já bate a porta.

Nota do Blog – 01

Uso como empréstimo as palavras de Silvia Valentim, mulher honrada, do povo e de família, residente na comunidade de Lagoa Seca, zona rural do município, ao dizer: “Quem não calça as sandálias da humildade num entra não viu. Muitas das vezes a própria sandália o faz tropeçar, política não é para quem quer ser, é para quem sabe ser político. Porque política se faz por amor as pessoas, e o erro de muitos políticos é entrar na política, e só pensar no seu próprio crescimento, esquecendo do indivíduo que o colocou lá. O trabalho de um político têm que ser igual para todos, independente de partido ou religião”.

Nota do Blog – 02

Oremos meus irmãos!