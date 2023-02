Eleitores decepcionados com Lula e Fátima

Por: Ismael Sousa

Após a vitória de Lula nas eleições presidenciais de 2022, muitos servidores públicos no Rio Grande do Norte comemoraram a esperança de uma mudança positiva. No entanto, desde a posse, a dupla Lula e Fátima parece ter deixado de lado a defesa das causas sociais e ignora as reivindicações de diversas categorias que os apoiaram durante a campanha.

A governadora é acusada de humilhar policiais, enfermeiros e professores – que aprovaram indicativo de greve -, ao ignorar suas demandas e adotar um tom de deboche, como quando priorizou sua agenda de carnaval em detrimento de questões mais urgentes.

Enquanto os servidores públicos protestam nas ruas por reajuste salarial e pagamento em dia das diárias, plantões e horas-extras, a governadora é vista em imagens se divertindo, fumando e dançando.

Apoiadores do presidente Lula também expressam sua decepção com o reajuste do salário mínimo de apenas R$ 18, a pauta econômica que pode ameaçar a desvalorização da moeda e aumentar a inflação, e a promessa de retomada de obras em países como Argentina, Cuba e Venezuela.

Lula e Fátima abandonaram seus principais apoiadores, aliados e companheiros de luta e defesa das classes sociais, que doaram sangue, suor e lágrimas para derrotar a direita que eles consideram “fascista e genocida”.

A única categoria que celebra a volta do PT ao poder são os artistas da Globo, em particular Claudia Raia, que recebeu cerca de R$ 5 milhões via Lei Rouanet. O verdadeiro militante, aquele que foi às ruas, fez o “L”, brigou com familiar por Lula, esse está desesperançoso para tomar uma cervejinha e comer picanha no final de semana.