Eles estão unidos pelo futuro de Guamaré

A escolha do nome de Maria de Souza, mais conhecida como Pretinha para compor a chapa de vice de Hélio foi acertada, acertadíssima.

Uma composição puro sangue no MDB, que fica ainda mais forte com o anúncio do apoio feito pelo atual prefeito Adriano Diógenes.

Na politica não há como chegar à vitória sozinho. Toda conquista é coletiva e por trás do nome do ex-prefeito Hélio Willamy, que é pré-candidato a reeleição, existe um bom time compartilhando responsabilidades e depositando confiança no projeto Guamaré 2021-2024.

O grupo do MDB marcha junto com o prefeito Adriano, Hélio e Pretinha, vereadores, pré-candidatos e toda a nação bacurau que na próxima terça-feira, dia 15, caminhará para a grande convenção, onde será homologado o nome de Hélio, prefeito e Pretinha, vice.

