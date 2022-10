Em Baixa do Meio, esgoto e fossas não escolhem cara e bolso. Cadê a Subsecretaria de Obras?

São grandes as reclamações por parte da população nas redes sociais, referente à falta da prestação de serviço do carro sugador da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

Tudo leva a crer que o problema que afeta a população do maior colégio eleitoral do município, onde sempre decide as eleições está longe de ser resolvido. É visível que a população está descontente com a falta dos serviços básicos que deveria ser prestados pela subsecretaria de obras.

Temos recebido no WhatsApp do blog vários tipos de reclamações, seja da ausência de alguém na subsecretaria, que de fato pense no povo e resolva os problemas, como a falta de atenção as reivindicações das famílias, a falta do carro sugador é um dos exemplos.

Tem quem afirme que há famílias que há quase um mês espera o carro e está a mercê da sorte, sem qualquer retorno da sua legítima reivindicação. A subsecretaria de obras sequer tem um telefone para que a população possa ligar para agendar o pedido e cobrar o atendimento.

E com isso, as donas de casa se submetem ir até a secretaria fazer o pedido, muitas vão com os filhos de colo, e as respostas ultimamente quando saem são a galope por servidores da própria secretaria: “o carro sugador está quebrado, estamos esperando o de Guamaré chegar”.

É função da subsecretaria atender a população, quando esta precisar e solicitar o carro sugador de fossas, desentupimento, reparo na iluminação publica, bueiros e limpeza pública, dentre outros serviços básicos.

O blog teve acesso a alguns pedidos feitos por moradores da comunidade a subsecretaria de obras e que não foram atendidos. Além de vídeos de consumidores e áudios em tom de muita indignação, dando nome aos bois e responsáveis pelo desserviço, e o fato em si deixa a entender que a subsecretaria de Baixa do Meio parece está de portas fechadas.

O problema que persiste desde as gestões anteriores está cada vez mais crônico e requer providências imediatas. A situação no distrito tem gerado impactos não apenas para a saúde das famílias que residem na comunidade, mas também ao meio ambiente, já que há muitas fossas cheias esperando pelo bendito atendimento.

Confesso que vi e ouvi e leva a conclusão que a Subsecretaria de obras de Baixa do Meio, já não é mais sinônimo de orgulho como foi um dia. Quando a população chega a reclamar tanto, tanto, tanto, algo está errado e precisa ser visto em tempo antes de a situação ficar insustentável.

Tudo leva a crer que não há planejamento e um cronograma de atendimento, o que podemos observar que na comunidade de Baixa do Meio, é uma população que anda muito descontente com a falta dos serviços básicos não prestados pela Subsecretaria de Obras, e isto não é bom.

Penso está certo. Ou não?