Em Baixa do Meio, Hélio garante a parceria que Zé Antônio vai precisar para reconstruir Macau

Em noite histórica no distrito de Baixa do Meio, o candidato a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (MDB) reuniu uma multidão em grande passeata e comício, neste domingo, 1º de novembro. A mobilização contou com a presença do candidato a prefeito de Macau, José Antônio Menezes (DEM).

Com uma gestão empreendedora e visionária, aprovada pela população de Guamaré, Hélio Willamy garantiu ao médico José Antônio parcerias em várias áreas, principalmente para fortalecer a saúde pública na região, a partir de 2021.

Para Hélio, não é possível falar em desenvolvimento sem pensar no trabalho em conjunto dos municípios na construção das políticas públicas. “Temos uma região potencialmente rica, mas os municípios precisam se unir para entregar um serviço de mais qualidade ao cidadão e buscar juntos avanços para a saúde”, disse Hélio, destacando também a necessidade da cooperação técnica para a geração de emprego e renda. Blog Celso Amâncio.

União de Hélio e Zé Antônio para o crescimento da região e o fortalecimento da saúde

(Visited 1 times, 1 visits today)