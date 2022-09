Em Baixa do Meio, população volta a reclamar da precariedade do serviço de telefonia da Operadora TIM

A população da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré, tem passado por dificuldades devido a um problema antigo no serviço da operadora de telefonia TIM, a única existente no distrito.

Os principais problemas são a falta de sinal para realizar as ligações, e a queda da ligação no meio da conversa. Os usuários têm apelado diariamente a própria operadora TIM sem êxito.

Segundo informação, a Tim reconhece falhas na prestação dos serviços prestados na comunidade de Baixa do Meio. Numa das ligações feita, a operadora chegou a prometer enviar técnicos para ver qual o problema na torre de transmissão.

A população de Baixa do Meio que precisa dos serviços de qualidade e não tem, só conseguem fazer uma ligação se for pela internet através da rede WIFI via WhatsApp. Ou seja, estão a deriva faz tempo com o 2G.

O que podemos constatar como imprensa local e cidadão, é que sem concorrência, e sem nenhuma ação efetiva por parte das autoridades, a operadora TIM continua sambando na cara de seus usuários.