Em busca do selo UNICEF, convite para participar do 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef

A Prefeitura de Guamaré, através da Comissão Intersetorial do Selo UNICEF, em articulação com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Guamaré, tem a honra de convidá-lo (a) para participar do 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef – Edição 2021-2024, que tem por objetivo aprovar o Plano de Ação Municipal pelos Direitos de Crianças e Adolescentes, a ser implementado ao longo desta edição do Selo.

O Fórum faz parte da agenda do Selo Unicef, e visa envolver a comunidade na identificação dos principais problemas relativos à situação das crianças e adolescentes do município, bem como discutir sobre suas causas.

Ademais, será apresentado o Plano de Participação Cidadã de Adolescentes, elaborado pelo NUCA (Núcleo de Cidadania de Adolescentes), cujas ações também farão parte do Plano de Ação Municipal pelos Direitos de Crianças e Adolescentes.

Ressaltamos a importância da presença de todos os atores que trabalham e atuam na defesa, promoção e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, bem como demais membros do Poder Executivo, Legislativo e Sociedade Civil, para este importante exercício de cidadania e participação social em prol da infância e juventude guamareense.

