Em convenção partidária Rafael Motta é oficializado como candidato ao Senado Federal pelo PSB

O deputado federal Rafael Motta (PSB) homologou a candidatura ao Senado na tarde deste sábado (30), durante convenção do partido, que aconteceu no ginásio do colégio Hipócrates, zona Norte da capital.

Na corrida pela vaga no Senado da República, Motta terá como concorrentes o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo (PDT) e o ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho (PL). Os três lideram as intenções de voto no Rio Grande do Norte.

No evento, a legenda também homologou candidaturas a deputado federal, como as do ex-ministro de Turismo Henrique Alves e da vereadora de Carnaúba dos Dantas Thabatta Pimenta, além das candidaturas a Assembleia Legislativa, como a do ex-vereador de Natal Fernando Lucena.

Uma comitiva de Guamaré liderada pelo o prefeito Arthur Teixeira, o líder político Hélio Willamy, compareceu com em peso para reafirmar o apoio do grupo do governo a candidatura de Rafael Motta ao senado Federal.

A quadra de esportes do colégio Hipócrates ficou pequena para tanta gente, o local da convenção ficou completamente lotado por uma multidão de apoiadores.

Um evento lindo, organizado e muito prestigiado pelo o povo que compareceu em peso para dizer sim a Rafael Motta para senador.