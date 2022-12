Em Guamaré, jogo entre Brasil e Camarões será transmitido em telão na Orla Aratuá

Nesta sexta-feira (02), a população de Guamaré poderá assistir ao jogo entre Brasil e Camarões na Orla Aratuá, numa infraestrutura que conta com telão de LED de alta resolução, sistema de som, cadeiras para o público e muita animação.

De acordo com a Prefeitura, o evento começará a partir das 15h e o espaço recebeu uma ornamentação especial com as cores vibrantes da bandeira do Brasil, estimulando os guamareenses a torcerem juntos pela nossa seleção. Além da infraestrutura de exibição, para a festa de amanhã e para os próximos jogos da Copa do Mundo, a segurança na área será reforçada pela Guarda Municipal.

A Copa do Mundo é um grande evento que une ainda mais todos os brasileiros e fortalece o espírito torcedor da nossa população. Não fique de fora. Participe toda a família para torcer com a gente! Asscom/PMG