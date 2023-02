Em jogo com viradas, Flamengo vence o Al Ahly e fica em terceiro lugar no Mundial de Clubes

Em uma partida que teve mais sorte do que juízo, o Flamengo conseguiu vencer o Al Ahly, do Egito, por 4 a 2 neste sábado, no Estádio Ibn Tabouta, em Tânger.

A partida teve um pouco de tudo, com duas viradas e dois gols de Pedro e Gabigol. Se o time de Vítor Pereira ainda não apresentou um bom desempenho coletivo, volta para o Rio de Janeiro com o terceiro lugar do Mundial de Clubes.