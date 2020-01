Em jogo de sete gols e duas viradas, ABC bate o América e vai a final do 1º turno

Em um jogo alucinante, o ABC bateu o América por 4 a 3 na noite desta quarta-feira, 22, pela sexta rodada da Copa Cidade do Natal, equivalente ao primeiro turno do Campeonato Estadual. A partida disputada na Arena das Dunas teve duas viradas e o gol da vitória alvinegra saiu no final do confronto.

O Clássico-Rei teve cinco gols nos primeiros 30 minutos de jogo. O Alvinegro abriu o placar logo aos dois minutos através de Wallyson. O Alvirrubro empatou aos 11 com Tiago Orobó e aos 16 com Daniel Costa. Três minutos depois Marlon deixou tudo igual e aos 30 João Paulo virou para os abecedistas.

O Mecão empatou a partida novamente aos 21 minutos do segundo tempo com Tiago Orobó. O gol da vitória do Mais Querido veio no fim do clássico. João Paulo fez o quatro do ABC e decretou o 4 a 3.

O resultado deixa o ABC na liderança do 1º turno e tira os 100% de aproveitamento dos americanos. O time comandado por Francisco Diá chega aos 16 pontos e assumiu o primeiro lugar. Já a equipe dirigida por Waguinho Dias permanece com 15 pontos e caiu para a segunda colocação. Assim, se vencer na última rodada, o Alvinegro vai garantir a vantagem de jogar em casa e pelo empate na final do primeiro turno.

A próxima rodada do Campeonato Potiguar será na próxima quarta-feira (26). O ABC pega o Assu no Edgarzão às 20h e o América-RN recebe o Potiguar de Mossoró na Arena das Dunas no mesmo horário.

