Em noite iluminada de Michael, Flamengo vence o Atlético-GO no Maracanã

Na noite desta sexta-feira (05), o Flamengo venceu o Atlético-GO por 2×0 no Maracanã e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 53 pontos.

Com a vitória, o time carioca mantém a chama acesa na disputa pelo título.

O Dragão, derrotado, se manteve na 11ª posição com 37 pontos e perdeu a oportunidade de subir três casas na tabela de classificação.

Os gols da partida foram marcados por Michael.