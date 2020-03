Em nota, Prefeito Adriano esclarece boatos de casos de Coronavírus em Guamaré

Diante muitas especulações sobre áudios e mensagens divulgadas em redes sociais sobre possíveis casos confirmados do Covid-19 em nosso Município, venho a público informar, que primeiramente, este áudio que está sendo atribuído a coordenadora de vigilância epidemiológica do município Dra Gabriela, não partiu dela e, de fato, não sabemos de quem é; segundo, informar à população que estas informações não são verídicas, temos sim casos suspeitos, que é natural, diante uma situação de epidemia.

A Prefeitura de Guamare, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem monitorando, assim como determinado em nosso Plano de Contingência, que está em sintonia com o Plano estadual e federal.

O momento é de cautela e prudência, regulamentamos através do Decreto 008/2020 algumas mudanças no fluxo administrativo da Prefeitura, como suspensão de aulas em sintonia com o Governo do Estado, alteração de fluxos assistenciais nas demais secretarias e recomendações a toda população sobre medidas protetivas que devem ser aplicadas por todos pelo bem comum de toda nossa população.

Então, renovamos o pedido para que toda população mantenha-se em estado de alerta e cumprindo as recomendações que estão sendo amplamente divulgadas nas redes sociais, só assim, de forma coletiva como requer a situação, poderemos superar este momento de crise e pandemia mundial.

Adriano Diógenes-Prefeito Municipal de Guamaré

