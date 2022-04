Em parceria com a SETUR e Idema Guamaré avança na implantação do Projeto Orla

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira participou na manhã desta quinta-feira (31), no Centro de Convenções de Natal, de reunião para tratar sobre o Projeto Orla. Além de Guamaré estavam presentes representantes dos municípios de Areia Branca, Baía Formosa e Parnamirim. Convocados pela Secretaria de Estado do Turismo e pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Idema, os municípios receberam orientações sobre as etapas a serem desenvolvidas e estabeleceram um cronograma para a realização da primeira oficina do projeto. Em Guamaré, a primeira oficina do Projeto Orla será realizada no dia 17 de maio.

“Organizar de maneira sustentável a orla é imprescindível aos destinos que desejam se estruturar para o Turismo em longo prazo. Temos a oportunidade de fazer esse trabalho de forma organizada e com responsabilidade ambiental, especialmente nos municípios potiguares que ainda não iniciaram projetos de infraestrutura turística em suas extensões de orla marítima”, declarou a secretária de Turismo Aninha Costa destacou sobre a importância do projeto.

O município de Guamaré já dispõe de projetos de infraestrutura turística para a orla da praia do Minhoto e para a orla do rio Aratuá. “O Turismo será um grande motor para o desenvolvimento econômico da nossa cidade que foi batizada por Deus com uma beleza exuberante. Aderir ao projeto Orla é mais um impulso no caminho para tornar Guamaré um grande polo turístico do Rio Grande do Norte”, destacou o prefeito Arthur Teixeira.

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla – é uma ação inovadora no âmbito do Governo Federal, conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente, buscando contribuir, em escala nacional, para a aplicação de diretrizes gerais de disciplinamento de uso e ocupação de um espaço que constitui a sustentação natural e econômica da zona costeira, a Orla Marítima. Na esfera estadual, o Projeto Orla é conduzido pelo Idema e pela Secretaria de Estado do Turismo.

Além dos já citados, participaram da reunião prefeita de Baía Formosa, Camila Melo, os secretários municipais de Guamaré Rodrigo Lima (Planejamento), Antônio Tiago (Meio Ambiente), Anderson Maciel (Turismo) e Luiz Gonzaga (adjunto do Turismo).