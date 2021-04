Em plena pandemia e proibição de aglomerações prefeitura libera a instalação de parque de diversão na cidade

Não podemos em hipótese alguma ser omisso como cidadão e imprensa local, e negar a realidade e os números assustadores do boletim epidemiológico da pandemia em Guamaré. O município está envolto numa taxa de transmissão altíssima, e isto tem preocupado a população.

Os números provam que mais da metade das pessoas que testam para Covid-19 apresentam-se positivo, com número de mortes que em 4 meses já superou todo o ano passado, aí para completar, a prefeitura autorizou a instalação de um parque em um momento tão difícil.

Só esta semana foram 4 mortes registradas por Covid no munícipio, e isto requer medidas mais duras para evitar que o vírus continue ceifando mais vidas na cidade. Desde o inicio da pandemia 34 vidas já se foram.

Na opinião da maioria ouvida pelo o portal, a prefeitura não era para ter concedido autorização para a instalação de um parque de diversão na arena de eventos do conjunto Vila Maria no pior momento da pandemia na cidade, região e no Estado.

Eram para estar focados em adoção de medidas de promoção à saúde, educando a população, dialogando com as cadeias produtivas, adotando protocolos para que mantenham o comércio aberto, contudo, com adoção de diretrizes protetivas.

A empresa que administra o parque de diversão já chegou à arena para iniciar a montagem dos equipamentos conformes imagens registradas hoje (23), mas o que deveria ser comemorado está sendo muito criticado nas redes sociais e grupo de whats app.

Um internauta que mora no conjunto Vila Maria, que recentemente perdeu um parente vitima da Covid-19 afirmou: “Em plena pandemia está chegando um parque. Onde estão os cuidados e quem cedeu o espaço? Como é que o município libera a chegada de um parque, a cidade perdendo seus filhos, e as vacinas chegando de conta gotas.”

Em busca de respostas, um dos funcionários do parque afirmou a reportagem que “o parque tem autorização da prefeitura, e que há um decreto do governo do Estado que havia ainda ano passado, liberando as atividades relativas a teatro, eventos e Parques de Diversões”.

Porém nas últimas semanas o cenário da pandemia mudou e as aglomerações e eventos estão sendo restringidos. Sinto muito pelo empresário como imprensa local. Mais infelizmente, ainda não é o momento, vidas estão sendo ceifadas pelo o vírus.

Cabe lembrar que Guamaré vive um momento dramático e difícil, a instalação de um Parque de diversão inevitavelmente irá gerar aglomerações e aumento dos casos. A Prefeitura de Guamaré, e a Secretaria Municipal de Saúde, precisam em tempo atuar nesse momento com medidas protetivas.

