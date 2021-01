Em reunião com sindicato, Prefeito de Macau anuncia enxugamento da folha e reordenamento de pessoal; salários serão pagos dentro do mês

Acompanhado dos Secretários Educação, professor Luiz Gonzaga e de Administração e Finanças, Fábio Sá, o prefeito de Macau, José Antônio Menezes recebeu nesta terça-feira, 12, na sala de reuniões do Palácio João Melo, uma comissão do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Na pauta, o atraso de folhas salariais de aposentados, pensionistas e do pessoal da ativa.

Após ser apresentado à diretoria do SINTE, o prefeito José Antônio Menezes falou da falta de informações que dificultou o levantamento do passivo do município com os servidores e expos uma dívida perto de R$ 10 milhões com servidores da ativa e de R$ 3 milhões com a Macau Prev. O prefeito anunciou na ocasião que a nova gestão fará o enxugamento da folha e o reordenamento de pessoal.

Calendário de pagamento e 1/3 de férias dos professores

Também durante a reunião, o gestor municipal anunciou que já a partir deste mês de janeiro, os servidores efetivos vão receber seus salários até o último dia útil do mês trabalhado, enquanto que o calendário da Macau Prev ficou fixado para cada dia 10, atendendo todas as faixas salariais. O 1/3 de férias dos professores também foi confirmado o pagamento junto a folha salarial desse mês de janeiro.

Parte dos atrasados será paga dia 15

O prefeito José Antônio Menezes também confirmou aos dirigentes sindicais que na próxima sexta-feira, dia 15, o município estará quitando as folhas salariais que ficaram em aberto dos meses de outubro (inativos), novembro (efetivos). O 13º dos servidores da Educação, que recebem proventos com recursos do Fundeb-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica também será pago nesta data.

Consignados

Ainda durante a reunião também foi tratada a dívida com empréstimos consignados descontados no contracheque dos servidores e não repassados as instituições bancárias. “Vamos tomar providencias que possam minimizar os danos causados aos servidores pela falta de pagamento das parcelas em atraso”, declarou o prefeito.

Participaram do encontro pelo SINTE, Francisco de Assis Andrade, representante dos coordenadores gerais do sindicato, a advogada Tatiely Teixeira, Mirilândia Santos, Lídia de Souza e Vilma Moura, esta última é representante dos aposentados na entidade sindical. Algumas deliberações da reunião serão discutidas em assembleia da categoria, ainda esta semana.

