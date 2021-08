Em Sábado Especial de Vacinação contra Covid-19, foram aplicadas em Guamaré 434 doses

Mais um cronograma foi cumprido evidenciando o máximo empenho da Prefeitura de Guamaré para aplicar o maior número de doses possíveis recebidas pelo Ministério da Saúde nos braços da população guamareense.

No último sábado, 28/8, que foi promovido o “Dia D de Vacinação”, 434 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19, entre a primeira dose do imunizante (37 pessoas) e os que completaram o esquema vacinal com a administração da segunda dose (397 pessoas).

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fabrício Morais, a estrutura com vários pontos para aplicação da primeira e segunda dose, mobilizou os profissionais das salas de vacina, considerados fundamentais para o sucesso da estratégia, que ocorreu de forma tranquila durante todo o dia.

“A vacina é a maneira mais eficaz de contermos a pandemia e chegamos a essa marca, porque temos um excelente nível de organização das nossas estratégias, que levam em consideração a capacidade de cada unidade, além do envolvimento dos nossos profissionais que estão atuando na linha de frente desde o início da pandemia”, revelou Fabrício Morais, ao acrescentar que o objetivo do “Dia D de Vacinação” foi de alcançar o maior número de pessoas possível.

Saldo positivo

Em relação ao balanço do Dia D, o município de Guamaré foi o que mais vacinou na 3ª Região de Saúde, ficando em 1º lugar no ranking dos municípios. A cidade apresenta até esta segunda-feira, dia 30, o saldo de 9.910 pessoas parcialmente vacinadas e 3.852 pessoas totalmente vacinadas, entre aquelas que receberam a D2 ou dose única.