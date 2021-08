Em seu aniversário, dona Adélia recebe a visita surpresa do prefeito Eudes Miranda

Dia de festa com coros de parabéns para Dona Adélia Modesta, ela comemorou mais uma primavera ao lado da família, dos amigos, e recebeu a grata surpresa em sua residência do prefeito Eudes Miranda.

Mensagem

“Venho através desta, parabenizar minha amiga Dona Adélia Modesto, por mais um ano de vida. Que o poderoso senhor Deus possa abençoar ainda mais sua vida, com saúde, alegria e muita paz no coração. Que sua família possa desfrutar do seu lindo sorriso por muitos anos. Um grande abraço do amigo Eudes Miranda”. Publicou em seu Instragram.