Em tempos de pandemia, Semana do Bebê de Guamaré acontece nas plataformas digitais

Com a imposição de regras mais rígidas durante o período de pandemia, que proíbe aglomerações, a tradicional Semana do Bebê de Guamaré acontece até a próxima segunda-feira, 12, com um formato diferente. Trazendo o tema: “Fortalecendo o vínculo emocional de quem cuida da primeira infância”, a programação será restrita ao ambiente virtual.

A mobilização teve início nesta segunda-feira, 04, com blitz no distrito de Baixa do Meio e a tradicional solenidade de abertura, com a presença do prefeito Adriano Diógenes, na Câmara Municipal. O ato solene que contou com as presenças dos secretários municipais de Assistência Social, Saúde, Esporte e de Educação e Cultura foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da prefeitura.

Durante toda esta semana, acontecerão workshops, exibição de vídeos e capacitação para os profissionais da rede que assiste a primeira infância. Toda a programação será nas plataformas digitais, sendo o horário da noite reservado para lives no perfil facebook da prefeitura, sempre a partir das 19 horas.

A VIII Semana do Bebê é uma realização da Prefeitura de Guamaré com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). “A covid-19 passou a ser um motivador a mais para municiar as famílias e as crianças de informações enquanto fonte de transformação. Será cada um na sua casa, mas todos conectados, que é o mais importante”, declarou o Secretário de Assistência Social, André Bertoldo, otimista quanto à participação da sociedade no evento.

SEMANA DO BEBÊ – A Semana do Bebê tem como objetivo, incentivar ações em favor da Primeira Infância, fase da vida compreendida entre zero e seis anos de idade. A programação oportuniza a divulgação e o fortalecimento das ações realizadas no município sobre cuidados, prevenções e assistências às crianças com foco no resgate do afeto, dos elos familiares e sociais como propulsores do desenvolvimento infantil.

Confira a programação até 12 de outubro

06/10 – Terça

08h00 – WORKSHOP: SAÚDE EMOCIONAL EM TEMPOS DE CRISE – Via plataforma de videoconferência

PALESTRANTE: Ana Paula Psicóloga da empresa Attos.

12h00 – SDB NA RÁDIO – Entrevista ncom o profissional de saúde, tirando as dúvidas sobre atividade física e gestação. – RÁDIO WEB GAMBOA

14h00 – CAPACITAÇÃO: “A PRIMEIRA INFÂNCIA E O MOVIMENTAR HUMANO – Via plataforma de videoconferência.

PALESTRANTE: Dra. Maria Aparecida Dias – Doutora Em Educação – UFRN, Mestre Em Educação – UFRN, Especialista Em Psicomotricidade – UESA Graduação Em Educação Física UCB/RJ.

19h00 – FORTALECENDO O EMOCIONAL DAS CRIANÇAS/FAMÍLIA EM TEMPOS DE PANDEMIA – transmitido no Facebook da prefeitura de Guamaré – Com a Psicóloga Rafaela Romana do NASF

20h00 – PREPARANDO O CORPO E A MENTE PARA O PARTO – transmitido no Facebook da prefeitura de Guamaré – Com os Fisioterapeutas do CER.

07/10 – Quarta

09h00 – PALESTRA: OS DESAFIOS DAS POLITÍCAS PÚBLICAS NO CUIDADO A PRIMEIRA INFÂNCIA PÓS PANDEMIA – Via plataforma de videoconferência

PALESTRANTE: Vital Didonet – Brasília/DF – Professor Especialista em Educação Infantil; Assessor da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar – OMEP; Membro do Conselho Técnico do Programa A Primeira Infância vem Primeiro, da Fundação ABRINQ; Licenciado em filosofia e em pedagogia; mestre em educação e especialista em educação infantil.

12h00 – SDB NA RÁDIO – Entrevista com o profissional de Educação Física sobre a importância da atividade física na infância e o desenvolvimento motor. – RÁDIO WEB GAMBOA

19h00 – SEMAS KIDS – transmitido no Facebook da prefeitura de Guamaré – Uma atividade com diversas brincadeiras e com participação AO VIVO do público realizadas pelas Equipes dos Serviços de Convivência e Programa Criança Feliz.

20h00 – GESTAR VIDAS – transmitido no Facebook da prefeitura de Guamaré – Um momento especial para gestantes e com participação Ao vivo realizada pelas as Equipes dos CRAS e CREAS.

08/09 – Quinta

12h00 – SDB NA RÁDIO – Entrevista com o profissional de Educação Física sobre a importância dos pais no incentivo à prática de exercícios para as crianças.

19h00 – GINCANA BABY – transmitido no Facebook da prefeitura de Guamaré – Uma atividade recheadas de brincadeiras realizadas pela equipe da Secretaria de Esportes.

09/10 – Sexta

09h00 – CAPACITAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL E EMOCIONAL DO PROFESSOR: CONSTRUINDO ALTERNATIVAS E VÍNCULOS – Via plataforma de videoconferência PALESTRANTES: Assistente Social Renata Leão e Psicóloga Luana Teodoro.

19h00 – “CONTANDO E ENCANTANDO NA NOITE DO PIJAMA” – transmitido no Facebook da prefeitura de Guamaré – Uma noite de encantos para primeira infância realizada pelas as equipes das escolas de Educação infantil e 1° Ano.

12/10 – Segunda

16h00 – ENTREGA DA CHAFE AO BEBÊ PREFEITO E TARDE DA CRIANÇADA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA – transmitido no Facebook da prefeitura de Guamaré.

