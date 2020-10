Em zona de risco para Covid, Guamaré tem 19 pacientes em tratamento

Com alta taxa de transmissibilidade para COVID-19, chegando ao pico de 1,66rt, o município de Guamaré está na zona de risco e quem oficializa a informação é a própria Secretaria Municipal de Saúde no se boletim epidemiológico, divulgado diariamente, onde revela que apenas 19 pessoas estão em tratamento e 490 se recuperam do Novo Coronavírus.

Apesar do risco, a ala covid do hospital Manoel Lucas de Miranda está sem pacientes internados, enquanto que dois dos cinco leitos de UTI estão ocupados. A Secretaria de Saúde lembra a importância do uso obrigatório de máscaras, do distanciamento social e da higienização das mãos para prevenir a doença.

