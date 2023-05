Emenda Parlamentar beneficia Cooperativa do Assentamento de Lagoa De Baixo em Guamaré

O ex-prefeito Adriano Diógenes, acompanhado dos vereadores Leandro Felix, Daniel do Sub, lideranças politicas e comunitárias, entregou na tarde deste sábado (06), uma emenda parlamentar do Deputado Estadual José Dias (PSDB), a diretoria da Cooperativa de Desenvolvimento Rural e Artesanal de Guamaré – COODERG.

A emenda tem por objetivo aquisição de um veículo automotor para fortalecer o trabalho da cooperativa. O evento aconteceu na Casa do Bolo agroindústria, localizada no Assentamento de Lagoa de Baixo.

Segundo o ex-prefeito Adriano Diógenes, “a emenda no valor de R$ 150 mil reais, partiu de um pleito da diretoria da COODERG que no início deste ano, o procurou solicitando ajuda para aquisição de um veículo, tendo em vista, a dificuldade que estavam enfrentando com a logística de aquisição e distribuição de produtos da agricultura familiar em nosso município”. Concluiu.

Durante o evento o Diretor da COODERG, Eduardo agradeceu o empenho de Adriano Diógenes, ele disse que “a chegada deste veículo vai ajudar fortemente a agricultura familiar de Guamaré, como também, permitir que a Cooperativa consiga ofertar seus produtos em cidades vizinhas”. Comentou.

