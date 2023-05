Empresa anuncia que contrato envolverá mais de 500 colaboradores diretos e indiretos em Guamaré e região

A Empresa Engeman anuncia que foi escolhida como vencedora no processo concorrencial da Petrobrás, e assim ampliando sua presença no ambiente OFFSHORE dos maiores Campos produtora de petróleo e gás do Brasil.

A Engeman assumirá uma série de atividades nas 13 plataformas marítimas de águas rasas da UN-RNCE (RIO GRANDE DO NORTE E CEARÁ), localizados no mar do Ceará em Paracuru e no mar do Rio Grande do Norte em Guamaré.

O contrato envolverá mais de 500 colaboradores diretos e indiretos na região. Em sua página a empresa divulgou a boa noticia.

Eis a publicação:

É com grande honra que a Engeman anuncia que foi escolhida como vencedora em mais um processo concorrencial da Petrobras, ampliando sua presença no ambiente offshore dos maiores campos produtora de Petróleo e Gás do Brasil. A Engeman assumirá uma série de atividades nas 13 plataformas marítimas de águas rasas da UN-RNCE que estão localizadas no mar do Ceará em Paracuru e no mar do Rio Grande do Norte em Guamaré e permanecerão sob controle estatal. Seremos responsáveis por todas as atividades de Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Eletromecânica, Automação, Instrumentação, Caldeiraria e Pintura, Operação dos Sistemas de Facilidades, Inspeção de Equipamentos e Instalações, Suporte Operacional, Construção e Montagem de Estruturas Metálicas, além dos serviços de Hotelaria/Catering para todos os profissionais embarcados.O contrato terá duração de 3 anos e envolverá mais de 500 colaboradores diretos e indiretos na região.

