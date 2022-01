Empresa faz proposta superior a US$ 1 bilhão por refinaria Clara Camarão e campos maduros no RN

A Petrobras confirmou que as 22 concessões para exploração de campos de produção terrestres e de águas rasas, além da Refinaria Clara Camarão, está perto de ser concretizada.

Em comunicado oficial, a estatal confirmou que recebeu proposta superior a US$ 1 bilhão da 3R Petroleum e que a concretização do negócio depende somente de aprovações corporativas. A expectativa é de que a venda seja confirmada ainda em janeiro.

Clara Camarão

A Petrobras já havia anunciado em agosto do ano passado a busca pela venda do direito de exploração dos campos, o que praticamente vai culminar com a saída da empresa do Rio Grande do Norte.

O motivo da venda foi o desinteresse da empresa em seguir na exploração dos campos e focar investimentos na produção em águas ultra profundas, principalmente do Pré-Sal.

Em dois anos, a produção de petróleo por pequenos operadores no Rio Grande do Norte aumentou 300%, saltando de 4 mil barris de petróleo equivalente/dia (bpe/d), em 2019, para 16 mil bpe/d, em 2020.

Os chamados produtores independentes, que hoje operam campos maduros comprados da Petrobras, já respondem por 43,2% da produção do Estado, que produz hoje 37 mil bpe/d em 70 campos produtores, a grande maioria em terra (onshore).

O Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo em terra no Brasil, e o quarto em produção nacional, se somados petróleo e gás.

A tendência é que com a venda, a produção dos campos seja ainda maior. Porém, ainda há a necessidade da concretização do negócio.

Confira o comunicado da Petrobras:

A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia, sobre o projeto de desinvestimento do Polo Potiguar, que contempla um conjunto de 22 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, incluindo a refinaria Clara Camarão, no estado do Rio Grande do Norte, esclarece que, conforme informado em comunicado de 27/08/2021, está em negociação com a 3R Petroleum, que apresentou a melhor proposta, em valor superior a US$ 1 bilhão.

A companhia esclarece que a celebração da transação dependerá das aprovações corporativas necessárias, incluindo deliberação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Petrobras. A expectativa é de que a transação seja submetida à apreciação dos referidos órgãos corporativos ainda em janeiro.

A Petrobras reforça o seu compromisso com a ampla transparência de seus projetos de desinvestimento e de gestão de seu portfólio e informa que as etapas subsequentes do projeto serão divulgadas tempestivamente.