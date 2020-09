Empresa PROMOVE realiza curso de qualificação para seus colaboradores em Guamaré

Gerar oportunidades através de cursos profissionalizantes a seus colaboradores é uma das ações da empresa PROMOVE AÇÃO SÓCIA E CULTURAL.

As aulas práticas e teóricas com servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura estão acontecendo em sua primeira etapa, logo depois de concluída, se iniciará a segunda etapa, as duas são ministradas durante o mês.

São 16 horas aula durante o período com temas específicos para diversas funções. Além das aulas presenciais, a empresa ainda oferece curso online para cada servidor com acesso ao sistema através de loguin e senha.

Os colaboradores estão tendo a oportunidade de adquirir conhecimentos profissionais em seu setor de trabalho para melhor servir a população.

O curso é ministrado por profissionais capacitados da própria empresa. Na atual administração já foram oferecidos diversos cursos de qualificação profissional na pasta da secretaria de saúde e assistência social.

O curso é de formação continuada e serve para prevenção, motivação, conscientização e autoajuda.

(Visited 1 times, 1 visits today)