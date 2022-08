Empresário de João Câmara morre após perder controle de carro, capotar e ser lançado para fora do veículo

Um empresário de 52 anos morreu após perder o controle do carro que dirigia, capotar e ser arremessado para fora do veículo na BR-406 em João Câmara, no Agreste potiguar.

O caso aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (12).

Miguel Teixeira Júnior, de 52 anos, era proprietário de uma pousada e, segundo testemunhas, voltava para João Câmara após participar de uma vaquejada em um município próximo.

O acidente aconteceu a aproximadamente 3 quilômetros da cidade. G1/RN.