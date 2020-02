Encontro Pedagógico de 2020 segue com oficinas nesta quarta-feira

O segundo dia do Encontro Pedagógico, organizado pela Secretaria Municipal de Educação mobilizou educadores para o debate e oficinas que trataram de assuntos relacionas ao tema central do evento: “Organização do Trabalho Pedagógico para uma Educação Integral, Democrática e Inclusiva”.

A programação continua com as oficinas nessa quarta-feira, 05. Nos próximos dias 06 e 07, os docentes e gestores estarão nas escolas para o planejamento do ano letivo de 2020.

(Visited 5 times, 5 visits today)

Presidente da Câmara divulga nota de pesar pelo falecimento da Sra. Diolinda Negreiros