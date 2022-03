“Enquanto há vida, haverá sempre esperança!”. Disse Dedezinho

Faltando menos de dez meses para a eleição da mesa diretora da Câmara de Guamaré, as articulações nos bastidores pela cadeira da presidência vêm mobilizando todos os esforços por parte de alguns vereadores.

Como o nome do vereador José Silva (MDB), mas conhecido por Dedezinho, ainda é a bola da vez, ontem após a sessão ordinária tive a oportunidade de perguntar se ele estava empolgado para ser candidato do governo e ganhar a eleição com folga.

Meio sem jeito com a pergunta, o vereador sorriu, e respondeu na bucha, “enquanto há vida, haverá sempre esperança”. Comentou.

Dedezinho é habilidoso, na seleção máster de veteranos ele é considerado um craque. Um tipo de jogador que sabe jogar bem no ataque e na defesa.

José Silva – Dedezinho é forte candidato a presidência da câmara para o biênio 2023/2024