Enquete para prefeito de Guamaré se encerra neste domingo, dia 19

A enquete para prefeito de Guamaré se encerra neste domingo, mas ainda dá tempo de você leitor votar.

O Blog Guamaré em Dia disponibiliza uma enquete para estimular o internauta a pensar e fazer a escolha certa do seu candidato nesta eleição suplementar.

O ícone de votação já está na ABA do portal desde o ultimo mês de junho para votação com a seguinte pergunta: “Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Guamaré?”.

Os critérios utilizados na escolha dos nomes apresentados para votação foram feito mediante escolha popular ouvindo o povo nas ruas.

Para realização desta enquete o portal utilizou uma ferramenta que não permite que o mesmo aparelho (celular, tablet ou computador) votar mais de uma vez.

O sistema computará apenas um voto no sistema para qualquer contestação de resultado final. Cada candidato terá nome e foto.

Neste domingo, dia 19 de setembro de 2021 estaremos divulgando aqui no portal o resultado final.

Clique aqui e vote: https://www.guamareemdia.com/enquete-eleicao-suplementar/