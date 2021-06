Eficiência: Equipe da URSAP elogia gestão da saúde de Guamaré na pandemia

Neste início de semana, uma equipe da III URSAP-Unidade Regional de Saúde Pública, visitou o município de Guamaré, onde manteve contato com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Na oportunidade, foi discutida a situação epidemiológica, assim como o Indicador Composto, que reflete a eficácia das ações implementadas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no âmbito municipal.

Segundo o Secretário de Saúde, Fabrício Morais que esteve com a comitiva, o município de Guamaré foi parabenizado pela gestão da Secretaria de Saúde, que através de ações mútuas, nos diversos níveis de atenção (primária, ambulatória e hospitalar), vem garantindo a população assistência de qualidade e em tempo hábil, o que é refletido nos indicadores, uma vez Guamaré se mantém em Zona Segura de transmissão para COVID-19.

“Além disso, foi destacado a importância de Guamaré não apenas para microrregião, mas para toda 3ª Região de Saúde, por garantir o atendimento de alta complexidade para os pacientes acometidos por COVID-19. Sendo relatada a luta diária da equipe para manter os insumos, os equipamentos e o suprimento de oxigênio necessário à assistência da população”, destacou o Secretário Fabrício Morais.

A vacinação para COVID-19 também foi destaque pela organização e celeridade, além dos registros individualizados e em tempo real, mostrando a transparências das ações e seguindo a programação ministerial.

A equipe da URSAP conheceu a Câmara Fria do município, local de conservação das vacinas. “Foram feitos elogios quanto a organização e limpeza do local”, concluiu Fabrício Morais, agradecendo o apoio que tem recebido do prefeito Eudes Miranda na gestão da pasta de saúde.

