Equipe de abastecimento de água de carros pipas realiza confraternização de final do ano

Como sempre acontecem todos finais de ano, a equipe responsável pelo o abastecimento de água potável de carros pipas, da sede e zona rural, lotado na secretaria de obras, realizou no ultimo final de semana a tradicional confraternização de final de ano com a equipe, um jantar foi oferecido, e sorteio de brindes.

Como convidado esteve presente o assessor técnico de obras, Daniel, representando o secretário de Obras, Sanderson Torres, a secretária de transporte, Joelma Guimarães, o secretário adjunto Eduardo, além de proprietários de carros pipas, motoristas, ajudantes, operador do sistema de abastecimento de mangue seco, Galego, o coordenador Ronaldo, amigos e familiares que se fizeram presentes.

O coordenador do serviço de abastecimento, Ronaldo, disse estar muito feliz com o trabalho realizado pela equipe durante o ano de 2019, pois cada um deu o melhor de si para atender a grande demanda. ”Quero agradecer a Deus, a equipe, aos secretários de obras e transporte, e reafirmamos o compromisso de continuar oferecendo o melhor à todos os usuários no próximo ano, se assim Deus permitir”. Concluiu

Os carros pipas e equipe da água servem para auxiliar a população da sede e zona rural com o abastecimento de água potável, em especial, os distritos e assentamentos do município atingidos por longos períodos de estiagem. A equipe responsável por este abastecimento integra a distribuição de água atendendo uma programação diária.

