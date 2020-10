Macau: Equipe de marketing de Tulio Lemos invade comício de Zé Antônio e provoca militância

A campanha política de Macau tomou um rumo inesperado na noite deste domingo, 04. Ao final do comício, o candidato a prefeito pelo DEM, José Antônio Menezes foi surpreendido com a presença do marketing de Tulio Lemos, que esteve no local para provocar o médico e criar fatos favoráveis à candidatura de Lemos.

Uma repórter e um cinegrafista, além de alguns apoiadores do prefeito Tulio Lemos, se aproximaram do paredão, onde os candidatos falavam para provocar o candidato adversário. José

Antônio atendeu a repórter, mas quando a equipe deixava o local do comício, houve bate boca entre apoiadores dos dois candidatos.

Para José Antônio Menezes, a liberdade de imprensa não pode ser confundida com algazarra.

O médico também lamentou o fato do prefeito Tulio Lemos ter colocado em risco profissionais do seu marketing, estimulando a provocação dentro de um comício da coligação adversária.

Ao patrocinar esse tipo de ação, Tulio Lemos tenta jogar a opinião pública e a própria imprensa contra o candidato do DEM.

(Visited 1 times, 1 visits today)