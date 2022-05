Equipe do DOMINGRAU 2.0 doará toda arrecadação de alimentos do evento a APAC de Macau

Por unanimidade, a equipe responsável pelo o DOMINGRAU 2.0 decidiu em reunião fazer a doação de todos os alimentos não perecíveis que serão arrecadados no evento beneficiente, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Macau.

O evento será realizado no próximo dia 29 de maio, e a cidade espera receber um grande público. A entrada no local de pilotos será de apenas 2 (dois) quilos de alimentos não perecíveis.

A APAC é uma associação dedicada a recuperar e reinserir na sociedade indivíduos sentenciados por crimes. O foco da instituição é valorizar o indivíduo como ser integral, de modo a resgatar “os valores inerentes à personalidade humana”.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte oferece todo o suporte técnico para a sua manutenção. Porém, a gestão é feita pela sociedade e parte do custeio é assegurada por meio de convênios com as prefeituras e doações como será feita pela equipe do DOMINGRAU 2.0.

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Macau, funciona sob a coordenação executiva do programa Novos Rumos na Execução Penal do TJRN.