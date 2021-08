Escola Benvinda Nunes Teixeira homenageia ex-gestores e apresenta investimentos na sala multifuncional

Para valorizar a história da instituição e a memória dos que fizeram parte das gestões no âmbito institucional, a direção da Escola Benvinda Nunes Teixeira desenvolveu um projeto-pesquisa, acerca dos ex-diretores e ex-vice-diretores, implantando uma galeria com fotografias.

A galeria foi entregue oficialmente na presença do prefeito Eudes Miranda e de outras autoridades do município, em ocasião que reuniu o corpo docente e alunos da escola e também, alguns dos ex-gestores da instituição, homenageados com a iniciativa, que recebeu elogios da comunidade escolar.

Sala Multifuncional

Durante a solenidade também foi apresentada a Sala Multifuncional, espaço que dispõe de recursos que visam apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE, de forma complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. O serviço é assegurado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura aos alunos matriculados em classes comuns do ensino regular, garantindo-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.