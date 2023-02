Escolas de Guamaré comemoram o Carnaval com folia e frevo

A Secretaria de Educação e Cultura de Guamaré preparou uma programação especial para comemorar o carnaval com a comunidade escolar. Nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17), personagens infantis, muito frevo, alegria e fantasias invadiram as escolas do centro e da zona rural para comemorar o Carnaval.

“É uma festa de cultura e tradição. O Carnaval das escolas municipais de Guamaré é comemorado de forma lúdica e divertida. Momentos de lazer como este, auxiliam no desenvolvimento dos nossos alunos”, explica o secretário de Educação Renato Dantas.

O Carnaval das Escolas envolveu professores, funcionários e alunos, uma ação da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que valoriza a cultura popular e as tradições, bem como compreende o brincar como parte indispensável ao bom desempenho dos aluno.

Asscom/PMG