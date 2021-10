Escolha de Eliane para compor a chapa com Arthur foi acertada!

O grupo politico liderado por Hélio fez uma escolha certa para o momento politico que o cenário vive em Guamaré, ao ter escolhido a assistente social, e vereadora Eliane Guedes (MDB), como o melhor nome a ser candidata à vice-prefeita formando a chapa com Arthur Teixeira (PSB).

Se no pós-eleição a figura de vice é considerada por muitos apagada da administração pública, durante a campanha eleitoral ela é utilizada como um dos trunfos pelas as lideranças politicas do grupo, e cabeças de chapa para arrematar mais votos.

Nessa tabuada de articulação politica e na matemática eleitoral feita por Hélio, poucos conseguem entender no primeiro momento, mas que sempre dar certo.

Eliane tem serviços prestados à população do município, tem base sólida, e seu gabinete de vice-prefeita funcionará de portas abertas para atender as demandas da população, assim como ela já faz na câmara como representante do povo.

A decisão de Hélio foi tomada depois de ouvir o povo, os amigos e aliados, e serem por ele ouvido. Pesou também na sua escolha, a confiança e lealdade por parte de Eliane ao grupo politico.

Durante a campanha, temos visto uma candidata dedicada em cada movimentação política, seja na sede ou na zona rural do município, ela não mede distância em busca de mais um voto para a coligação “Esperança Renovada”.

A eleição suplementar está marcada para o próximo dia 7 de novembro, quando a população voltará às urnas para escolher o novo prefeito e vice.

Arthur bem sabe que se eleito for, poderá contar com uma vice-prefeita que o ajudará a governar o município com rumo e prumo. Uma mulher que tem a coragem e a força de uma Leoa.