Esperança: Hélio poderá assumir a prefeitura de Guamaré caso o STF reconheça seu direito

O ex-prefeito de Guamaré Hélio Willamy (MDB), foi eleito pelo o povo na eleição realizada no dia 15 de novembro de 2020, a prefeito da cidade. Ele deveria ter assumido a prefeitura em janeiro de 2021 pelos próximos quatro anos.

O candidato eleito ficou com 50,44% dos votos ao final da apuração. Foram 6.347 votos no total, mas sua candidatura estava sub judice, e mesmo assim o povo votou porque o povo queria Hélio.

Quem assumiu a prefeitura foi o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda (MDB).

Depois de várias lutas travadas com recursos na primeira, segunda e terceira instância, acusações, ingratidões, e fogo amigo, surge no final do túnel um esperança do direito de Hélio ser reconhecido pelo o Supremo Tribunal Federal – STF.

Os ministros podem dar ao candidato o que a maioria do povo lhe outorgou nas urnas, o direito de governar o munícipio de Guamaré.

A esperança foi renovada e continua viva após uma decisão nesta terça-feira (05) do Presidente do TSE – Ministro Luiz Roberto Barroso.

O Ministro enviou o Recurso Extraordinário Especial Eleitoral nº 11549 ao Supremo Tribunal Federal – STF para ser apreciado e decidido pela suprema corte.

Veja parte da decisão:

“Tendo em vista que a questão suscitada se refere à matéria constitucional, não existindo qualquer óbice, admito o recurso extraordinário. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, admito o recurso extraordinário. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal”. Disse em sua decisão Ministro Luís Roberto Barroso – Presidente do TSE.

Embora na cidade a campanha eleitoral já esteja nas ruas para a realização da eleição suplementar, marcada para o próximo dia 7 de novembro, isto não impede qualquer decisão do STF.

Caso a maioria da corte do STF reconheça o direito de Hélio Willamy, ele assumirá imediatamente a prefeitura de Guamaré juntamente com sua vice de chapa, Maria de Souza, mas conhecida por Pretinha.

Eu confesso que já vi casos como este igual acontecer e ser favorável ao candidato, e tudo caminha para isto. E se existe alguém que nunca perdeu as esperanças, essa pessoa chama-se Hélio!

Clique aqui e veja a decisão do Presidente do TSE: LINK