Espetáculo infantil educa e diverte alunos das escolas municipais de Guamaré

O espetáculo infantil “A onça e o bode” encantou os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das escolas municipais de Guamaré. Uma ação da prefeitura através da secretaria municipal de Educação e Cultura. As apresentações aconteceram nos dias 11 e 12 em quatro sessões no Centro de Convenções Vicente de Brito Miranda, no centro de Guamaré e na quadra da praça da juventude, em Baixa do Meio, atendendo a todas as escolas do município.

Na oportunidade o secretário de Educação, Renato Dantas, apresentou a coordenação de Cultura que será liderada por Caio Farias. “A coordenação de cultura foi implementada com um olhar voltado para o fomento cultural no âmbito da educação. Temos muito trabalho pela frente, mas com o apoio do secretário Renato e do prefeito Arthur Teixeira, avançaremos proporcionando mais espaços culturais, valorização da nossa história e da nossa cultura”, enfatizou Caio Farias.

O espetáculo “A onça e o bode” da Cia de Teatro Contos e Fábulas é um texto baseado na lenda indígena do mestre Luiz da Câmara Cascudo. A peça aborda temas do cotidiano como meio ambiente, defesa dos animais, alerta para o perigo de extinção de algumas espécies, trazendo a reflexão sobre a importância da união entre os seres, além de resgatar valores importantes como: solidariedade, fraternidade e respeito entre as diferenças.