“Esse galego me conquistou, e me aceitou como eu sou!” disse Natacha

Nadja Sueli dos Santos, mas conhecida por Natacha, foi a primeira a chegar e a ultima a sair da festa surpresa preparada pelos os amigos de Eudes, realizada na garagem de Dedé de Zé Gabi, em comemoração ao aniversário na noite desta quinta-feira (03).

Natacha foi durante 12 anos oposição ferrenha ao governo, e ao grupo do ex-prefeito Hélio Willamy. Nas redes sociais sua voz ecoou em manifestações públicas em prol do povo.

Bastou um diálogo com o galego para ela se render a simplicidade de um homem de bem. Ela ouviu e foi ouvida, para logo após publicar em suas redes sociais que “esse galego me conquistou, e me aceitou como eu de fato sou”. Comentou.

O primeiro pedaço do bolo ela recebeu com um sorriso largo, e um abraço apertado do vereador em nome de seu grupo. Com sua adesão, Natacha aumenta a tabuada de somar e multiplicar para a reeleição de Eudes Miranda.

