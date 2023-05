“Está tudo sob controle”, declarou Hélio

A expressão “tudo sob controle” indica que as ações estão ocorrendo conforme planejado. Liderando um grupo político há mais de uma década, o líder politico e atual secretário de articulação de Guamaré, Hélio Willamy tem boas expectativas entorno do projeto politico do grupo governista.

No ultimo sábado (29), no distrito de Mangue Seco II, distrito de Guamaré, registramos no torneio de Beach Soccer alusivo ao padroeiro da comunidade um líder feliz, descontraído, solto no meio do povo.

Hélio jogou bola defendendo a equipe de Guamaré Brisa do Mar, conversou com o povo, ouviu e foi ouvido por ele.

Logo após o jogo, ele foi questionado por amigos e aliados políticos como estava o voo do avião 1515 e se existia a possibilidade de algum passageiro, considerado um soldado de guerra também vir a desembarcar na oposição.

Ele sorriu e respondeu na bucha, sem arrodeios e com muita segurança: “Tudo está ‘sob controle’ vamos controlar a ansiedade”. Comentou.

O que podemos constatar é que o piloto Hélio de Mundinho está seguro no controle do avião, e ainda tem um copiloto experiente e com muitas horas de voo para lhe auxiliar.