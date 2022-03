Este espaço registra com pesar o falecimento do GM Francisco Herculano

Este espaço registra com pesar o falecimento do Guarda Civil Municipal – Francisco Herculano aos 57 anos de idade, ocorrido na noite deste domingo vitima de infarto.

Ele chegou a passar mal e logo deu entrada na UPA 24 de Baixa do Meio, distrito onde residia com sua família, mas não resistiu e veio a óbito.

A Guarda Civil Municipal de Guamaré está de luto. Em nome de toda tropa, o comandante da GM Jabnea Batista, emitiu nota de pesar.

Mensagem de Pesar

Quero em nome de toda Guarda Municipal expressar meus sentimentos a toda família, pela perda do nosso guerreiro Francisco Herculano. Que nosso bom Deus conforte toda família nesse momento de dor.

Colocamo-nos a inteira disposição à família de um GM que foi guerreiro prestando seus serviço a GM. Um agente de segurança pública que sempre será lembrado pela nossa Guarda municipal, e por ele sentiremos eternas saudades.

Jabneã Batista de Miranda

Comando da Guarda Municipal de Guamaré

Nota do Blog

O corpo do GM Francisco Herculano está sendo velado no Centro de Velório no distrito de Baixa do Meio. O sepultamento será às 16 horas no cemitério local da comunidade.