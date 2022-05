“Estou firme na rocha e ao lado de Hélio”. Disse Marcelo Pintor

A imagem fala por si só… E joga um balde de água fria naqueles que já festejavam o rompimento de Marcelo Pintor com Hélio Willamy, e seu retorno ao grupo da oposição.

Houve até apostas na esquina da rodovia que o racha entre os dois amigos era tido como certo.

Entre Marcelo e Hélio, há caminhos percorridos, há uma amizade e respeito, não é por qualquer comentário maldoso que possa apagar uma história de vida entre os dois amigos.

Quem espalhou nos grupos de whatsapp da cidade e região essa noticia fake, tem que ter a humildade de desfazer e publicar a verdade, o que de fato Marcelo disse abraçado com Hélio.

“Estou firme na rocha e feliz no grupo, e ao lado do líder político Hélio. Eu não preciso pintar ou desenhar pra dizer que eu não abro mão da amizade deste homem de coração bom nem, para um trem carregado de pólvora com um bêbado fumando em cima”. Comentou Marcelo.