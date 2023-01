Estrada do Minhoto: Um sonho sonhado por todos, prestes a se tornar realidade

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), vem demonstrando seu compromisso com o turismo, e a economia local. Com visão futurística, o gestor investe numa obra estruturante no munícipio.

Trata-se da estrada do Minhoto de acesso as praias do litoral, um sonho sonhado por todos está preste a se tornar realidade em Guamaré. A cidade tem um grande potencial turístico, e nos finais de semana as praias têm sido o ponto certo para o lazer das famílias.

O trabalho das máquinas de terra planagem estão em ritmo acelerado. O Prefeito não esconde a sua felicidade de executar um projeto tão importante para fomentar o turismo da cidade onde ele nasceu e se criou.

Com trabalho, o jovem prefeito Arthur começa a realizar um sonho sonhado por todos. E como disse o nosso saudoso Raul Seixas:

“Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade.”

Então, vamos juntos, construir a Guamaré dos nossos sonhos.