“Eu estava com saudade da amizade de Eudes e Hélio”. Disse Marcelo Pintor

O que chama mais atenção numa amizade? Há quem afirme que é a reciprocidade, o respeito e a lealdade. É aquela pessoa que você pode contar.

Aquela pessoa que vai te dizer no momento certo à verdade que você precisa ouvir, mesmo que você não queira. A amizade entre o prefeito Eudes Miranda e Marcelo Pintor chama atenção por sua verdade.

Quem mora e reside aqui na cidade bem sabe que tudo começou ainda quando eles eram adolescentes, jogando bola nas areias da praia aratuá e miassaba, nas peladas de campo, dois craques que tem o DNA do esporte.

Flamenguista e Tricolor

Embora seja torcedores de times opostos eles nunca foram inimigos. A politica o afastou um do outro por um tempo, mas o mesmo tempo foi capaz de reatar com força raízes que o tempo não destruiu.

O fotografo Alexandre Barbosa registrou na caminhada das mulheres em Salina da Cruz, na noite desta segunda-feira (1º), dois amigos descontraídos, alegres, e felizes no meio do povo.

Marcelo decidiu apoiar a candidatura de Arthur e Eliane, a pedido dos amigos Eudes e Hélio. Ele é sempre um dos primeiros a chegar às mobilizações do 40 e o ultimo a sair.

Um soldado de linha de frente que trabalha para recuperar o tempo perdido, dando hoje sua contribuição de amizade, e militante na campanha junto com Eudes, Hélio, Arthur, Eliane, e a nação vermelha.

Marcelo disse ao blog que enquanto alguns escolhem pessoas perfeitas, eu escolho as que me fazem bem, meus amigos! “Eu estava com saudade da amizade de Eudes e Hélio”. Comentou.