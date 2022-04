“Eu estou com saudade do senhor ser o líder do governo”. Disse Daniel a Edinor

Na sessão ordinária desta terça-feira (05), o vereador Daniel Monte (SD), usou de seu tempo regimental, quando era discutida a criação da comissão do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, para afirmar de público que estava com saudades do vereador Edinor Albuquerque como líder do governo na câmara.

Na discursão da criação da comissão, Daniel olhou para seu colega Edinor, o qual ele goza da amizade e respeito, apesar de serem de lados opostos, e disse sem arrodeio, na bucha. “inclusive vereador Edinor eu concordo com você, eu estou até com saudade do senhor de ser o líder do governo”. Afirmou.

Durante nove anos o vereador Edinor Albuquerque (MDB), ocupou a liderança de responder pelo o governo na câmara municipal. Na gestão do prefeito Arthur Teixeira (PSB), o vereador Carlos Câmara (MDB), foi indicado pelo o chefe do poder executivo para assumir o posto.