“Eu não contrataria Edinor como Advogado, mas queria ao meu lado como vereador”. Disse Gustavo Santiago

O vereador Gustavo Santiago (SD), roubou a cena na sua fala nas considerações finais, na sessão ordinária realizada na tarde da ultima terça-feira (02). Seu discurso chamou atenção pelos os detalhes da sua fala.

Ele olhou para seu colega de bancada, o vereador Edinor Albuquerque (MDB), líder do governo na Câmara Municipal, e o parabenizou por ser esse eterno líder no legislativo reconduzido pelo o governo.

Santiago ainda o parabenizou o vereador Edinor por ele ter sido eleito 2º Vice-Presidente da UVERN. “Mas se eu fosse, isto é só uma hipótese, não precisam me crucificar pelo o que eu vou dizer, mas se eu fosse chefe do executivo, eu adoraria ter o vereador Edinor do meu lado, dada a disposição e a capacidade dele de argumentar e defender. Agora se eu tiver algum problemas jurídico, eu não contrataria como Advogado, porque hoje eu não sei se a defesa que ele fez em prol do governo ajudou ou piorou mais as coisas. É importante ressaltar que essa situação se pendura do pagamento da taca de iluminação pública, eu e o vereador Miranda Junior, fomos contra ao pagamento desta taxa, porque Guamaré ostenta um patamar de arrecadação diferenciado, e entendemos que o município poderia procurar outros meios de arrecadação”. Comentou.

Clique aqui e veja o vídeo na integra:



